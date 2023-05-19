شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يصل جدة للمشاركة فى القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، اليوم الجمعة إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة فى القمة العربية 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه كان في استقبال الشيخ تميم لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.