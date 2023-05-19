شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى: سأجتمع مع ولى العهد السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه سيلتقى اليوم الجمعة، مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ، جاء ذلك عقب صوله إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا، فى أول زيارة يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية. وفق"سكاى نيوز".

وكانت مصادر قد أكدت صباح اليوم، أن الرئيس الأوكراني غادر في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية. وقالت المصادر إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية. .

وقال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التليفزيون الوطني، إن زيلينسكي سيحضر القمة، مضيفا: "كنا على يقين من أن رئيسنا سيكون حيث تحتاجه أوكرانيا، في أي جزء من العالم، لحل قضية استقرار بلادنا. ستكون هناك مسائل مهمة يتم تحديدها هناك، لذا فإن الوجود المادي هو أمر حاسم للدفاع عن مصالحنا".

وتنطلق، اليوم الجمعة، في جدة القمة الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.