شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يصل جدة للمشاركة في القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين الجمعة إلى مدينة جدة السعودية؛ للمشاركة في القمة العربية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أنه كان في استقبال الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار "الملك عبدالعزيز الدولي"، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري.