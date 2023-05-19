شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السوري بمقر القمة العربية بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد لدى وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32 بحضور عدد من رؤساء والقادة العرب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وفق "واس" .

وحرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري بشار الأسد على التقاط صورة تذكارية .

وتنطلق مساء اليوم الجمعة ، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ32 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يوم في المملكة العربية السعودية .