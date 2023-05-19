شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: إعفاء الرعايا السودانيين فى البلاد من غرامات "قانون الإقامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الإماراتية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إعفاء رعايا السودان المتواجدين فى البلاد من جميع الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب اعتباراً من تاريخ 15 أبريل الماضي، وذلك مراعاةً للأوضاع الإنسانية ومتغيرات الظروف التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن القرار يأتي في إطار توجهات الإمارات وقيمها الإنسانية النبيلة وحرص قيادتها في التماس الحياة الكريمة للمقيمين من رعايا الجالية السودانية المتواجدة في الدولة، ومراعاةً للأبعاد الإنسانية الطارئة في ضوء التداعيات والاضطرابات الناجمة وما يلحق بها من تحديات تتصل بحياة الأفراد.

وتضمنت قائمة الفئات المعفاة من الغرامات حملة التأشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم لدولة الإمارات، حيث يتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة، وذلك وفقاً للأحوال، واستنادًا للشروط والضوابط النافذة في هذا الشأن.

من جانبها، أعربت السفارة السودانية لدى الإمارات، عن خالص شكرها وتقديرها لقيادة دولة الإمارات على رعايتها الكريمة لأبناء الجالية السودانية، كما قدمت الشكر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وجميع المؤسسات والسلطات المختصة في الدولة على جهودها الصادقة في استضافة وتوفيق أوضاع الرعايا السودانيين بدولة الإمارات.