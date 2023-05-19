شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى: قمة جدة هى ⁧‫"قمة التجديد والتغيير"‬⁩ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة السفير أسامة نقلى، أن قمة جدة وما صدر عنها من إعلان، يمكن وصفها بامتياز بـ ⁧‫"قمة التجديد والتغيير"‬⁩ في الشكل والمضمون، وفي الرؤية نحو قضايا الأمة العربية بمقاربات أكثر واقعية.

وكان قادة الدول العربية قد أكدوا ـ في "إعلان جدة" الذى صدر في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة) ـ أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.