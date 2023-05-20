شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يتلقى دعوة من زيلينسكى لزيارة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، دعوة رسمية من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان مجلس الوزراء العراقى أن "رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، التقى في مدينة جدة السعودية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الـ(32)، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن" اللقاء شهد التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسار التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة".



وأكد السوداني، بحسب البيان، "ضرورة اعتماد الطرق الدبلوماسية ومنح فرصة للحوار للوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا وإحلال الأمن والسلام، وتجنّب المزيد من التصعيد".



بدوره، أكد الرئيس الأوكراني" حرص بلاده على تنمية التعاون بين البلدين وسبل توطيده في مجالات عدة، وقدم دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة أوكرانيا"، مشيداً بـ" دور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في دعم أمنها واستقرارها".