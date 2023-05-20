شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والإمارات يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، الجمعة مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وتوطيده في مختلف المجالات، اضافة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن السوداني، تأكيده خلال اللقاء الذى تم في مدينة جدّة السعودية، على هامش أعمال القمة العربية الـ(32)،حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات الشقيقة، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري. من جانبه أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رغبة دولة الإمارات في المزيد من التعاون المشترك مع العراق، بما يحقق المصالح المتبادلة.

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