شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيّد: الاجتماع مع الأسد في قمة جدّة كان تاريخيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اللقاء الذي جمعه بنظيره السوري بشار الأسد على هامش القمة العربية في جدة الجمعة، بأنه كان تاريخيا.

ونقل بيان لمكتب الرئيس التونسي عن سعيد قوله عقب الاجتماع، إنه بات مقتنعا تماما في الوقت الراهن بضرورة دعم بلاده لسوريا.

وعرضت وكالة الأنباء التونسية الرسمية صورا لسعيد والأسد وهما يتبادلان التحية والابتسامات والمصافحة الدافئة ويعقدان جلسة محادثات جادة.

كما دعي الأسد إلى المقر الذي يقيم فيه الرئيس التونسي في جدة التي استضافت القمة.