شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب جزر لويالتي بالمحيط الهادئ.. وتحذير من تسونامي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 7.4 درجة هز جنوب شرقي جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا في جنوب المحيط الهادي‭ ‬اليوم السبت.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 45 كيلومترا.

وأمس قالت السلطات إن تحذيرًا من موجات مد عاتية "تسونامي" صدر أمس الجمعة بعد وقوع زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ووفقًا للنظام الأمريكي للتحذير من موجات تسونامي فقد أعقب الزلزال صدور تحذير من احتمال حدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة وفيجي وفانواتو.

قال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادي إنَّ تشكل موجة مدّ هو أمر "ممكن" الحدوث ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.