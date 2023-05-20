شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ستة فلسطينيين فى منطقة نائية جنوب الضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الجمعة، ستة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أشقاء واحتجزت سياراتهم في منطقة مسافر يطا النائية جنوب محافظة الخليل، بجنوب الضفة الغربية.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الستة، اثناء قيامهم بمسار سياحي في تلك المنطقة المُهدد أهلها بالتهجير القسري.