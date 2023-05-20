شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين اقتحام أحد مسئولى حكومة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها الشديدة واستنكارها لاقتحام أحد مسئولى حكومة الاحتلال الإسرائيلية وبحماية من قوات الاحتلال، للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الجمعة - رفضها التام لهذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية، مجددة موقفها الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يذكرأن، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقة باب الساهرة فى البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك بالتزامن مع توافد المواطنين لأداء صلاة الجمعة، في تطور غير مسبوق.

وأفادت مصادر بالقدس أن مئات المستوطنين اقتحموا محيط باب الساهرة بمسيرة استفزازية، مرددين هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، بحماية من قوات الاحتلال. كما اقتحم مستوطنون محيط باب الأسباط، وحاولوا الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المتوجهين إلى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وشهد محيط باب العامود وعدة أحياء في البلدة القديمة من القدس المحتلة تجمعات استفزازية للمستوطنين.

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