شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من الفضاء.. سلطان النيادي يلتقي أهالي مدينته العين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستضيف جامعة الإمارات في العين، الحدث الرابع من سلسلة "لقاء من الفضاء" في 23 مايو (أيار)، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، للتواصل مباشرة مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية.

ودشن مركز محمد بن راشد للفضاء "لقاء من الفضاء" للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، وطرح الأسئلة عن مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها.

وسينظم الاتصال المرئي المقبل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، في جامعة الإمارات، ابتداءً من الـ 2 ظهرًا، بعد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز محمد بن راشد للفضاء، من خلال الرابط www.mbrsc.ae/events.

وحقق النيادي العديد من النجاحات على متن محطة الفضاء الدولية منذ أكثر من شهرين، ما يمثل علامة بارزة في استكشاف الفضاء العربي وباتت مسؤولياته في محطة الفضاء الدولية واسعة ومتنوعة؛،بعد أن أجرى تجارب علمية، وأعمال صيانة، وساعد في نقل مركبة دراغون الفضائية.

ومن أهم إنجازاته في المهمة التاريخية، خوض أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي ستيفن بوين، 7 ساعات ودقيقة واحدة، وكان من الأهداف الأساسية للمهمة إنجاز سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، وهو ما تحقق بنجاح.