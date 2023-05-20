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مستوطن يصيب فلسطينيًا بالرصاص شمال الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطيني بالرصاص، اليوم السبت عقب إطلاق مستوطن النار عليه قرب بلدة مادما جنوب محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

 

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن أحد حراس مستوطنة "يتسهار"، أطلق النار على الفلسطيني مأمون نصار من مادما خلال رعيه الأغنام، ما أدى إلى إصابته في القدم، ونقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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