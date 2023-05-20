شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تعرب عن استنكارها لاقتحام سفارة قطر فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها لاقتحام سفارة دولة قطر فى العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، اليوم/ السبت/ - موقف سلطنة عُمان الثابت والرافض لأى عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية، وضرورة حماية المباني الدبلوماسية بحسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز