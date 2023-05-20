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سلطنة عُمان تعرب عن استنكارها لاقتحام سفارة قطر فى السودان

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القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها لاقتحام سفارة دولة قطر فى العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، اليوم/ السبت/ - موقف سلطنة عُمان الثابت والرافض لأى عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية، وضرورة حماية المباني الدبلوماسية بحسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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