شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة من الرعب.. "حيتان قاتلة" تهاجم سائحين فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت حيتان "الأوركا"، قوارب صيد وترفيه ويخوتا قبالة سواحل شمال المملكة المغربية، وبحسب شبكة العين الإخبارية، فإن سائحين بريطانيين أكدوا تعرضهم لهجوم من مجموعة حيتان “أوركا”، المعروفة باسم "الحيتان القاتلة" على بعد نحو 11 كيلومترا من سواحل مدينة طنجة فى مضيق جبل طارق.

واستمرت المطاردة لنحو ساعة كاملة من جانب الحيتان، التى اضطرّتهم إلى التوقف وسط البحر، بينما كانوا على متن قارب ارتفاعه نحو 20 مترا.

وقال بحاران من بين الذين كانوا على متن القارب إن هذا النوع من الحيتان يميل بطبيعته إلى التصميم على مطاردة القوارب التي تحاول الابتعاد عنه، لذا كان قرارهما بالتوقف وسط البحر، غير أن ذلك لم يكن ممكناً بفعل قوة الرياح.

ويؤكد البحاران أن المطاردة كانت عنيفة لدرجة أن جميع الراكبين بدؤوا يفكرون في مرحلة ما في استخدام طافيات نجاة للهروب، وترك القارب الذي كان يتحرّك بقوة نتيجة ضربات الحيتان القاتلة، حيث بدؤوا بالفعل في جمع متعلّقاتهم الثمينة وجوازات سفرهم للهرب من تلك الحيتان القاتلة.

وبحسب باحثون فإن حوت الأوركا يستهدف دفة التوجيه الخاصة بالقوارب، وهو أمر تكرر خلال الحادثة الأخيرة قبالة سواحل طنجة، حيث أكد البحاران أنهما تمكنا من إعادة اليخت إلى الميناء لكنهما واجها صعوبة في توجيهه بعد الحادث بسبب استهداف الأوركا لدفات التوجيه بإصرار.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 قارب تعرضت لحوادث هجوم من طرف حيتان الأوركا في مضيق جبل طارق منذ سنة 2020.

وحيتان الأوركا القاتلة تسمى بالحوت السفاح، وتعتبر أكبر الأنواع حجما في عائلة الدلافين.

ورغم أنه حيوان أليف فإنه يصبح مفترسا وخطيرا جدا إذا شعر بالخطر، وتتواجد هذه الحيتان القاتلة في كل المحيطات، إلا أنها تفضل العيش في المناطق الباردة مثل ألاسكا.

وحيتان الأوركا لديها حواس جيدة جدا مثل الرؤية الواضحة فوق وتحت الماء وحاسة سمع ولمس، لذا من السهل أن تهجم على الفريسة وتصطادها.