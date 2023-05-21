شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى وقوات الدعم السريع يوقعان على اتفاق هدنة إنسانية لمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقع وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلال المحادثات الجارية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على اتفاق هدنة إنسانية لمدة 7 أيام.

وأوردت قناة (العربية) الإخبارية السبت، أنه تم توقيع الاتفاق بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأوضحت القناة أن الاتفاق ينص على وقف لإطلاق النار يبدأ سريانه بعد 48 ساعة من لحظة التوقيع، كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة تتكون من السعودية والولايات المتحدة، وتتضمن ممثلين عن كل من الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضافت أن الاتفاق يشمل - أيضا - خروج القوات العسكرية من المستشفيات والسماح بإصلاح المرافق الخدمية الأساسية، كذلك يلحظ الاتفاق تشغيل المستشفيات وتوزيع المساعدات الإغاثية على المحتاجين.

وشدد الاتفاق على السماح بجمع جثامين قتلى الاشتباكات ودفنها.