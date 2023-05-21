شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالخرطوم: مفاوضات جديدة مرتقبة لبحث آليات إنهاء الصراع بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، على جعفر، عن مفاوضات جديدة مرتقبة لبحث آليات إنهاء الصراع في السودان، وذلك بعد موافقة ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوع يبدأ من يوم غد الاثنين.

وقال جعفر ـ في تصريح خاص للإخبارية السعودية أوردته اليوم الأحد ـ إن اتفاقية الهدنة إنجاز سيتبعه إنجازات أخرى حتى التوصل إلى إنهاء الصراع، موضحا أنه سيتم توسيع المحادثات في الجولات المرتقبة بين طرفي الصراع بأجندة سياسية بما يفضي لإنهاء الصراع .

وأضاف سفير المملكة بالخرطوم أن المحادثات المقبلة تستهدف استتباب الأمن والاستقرار في السودان، مبينا أن المفاوضات القادمة ستشكل اختبارا لمدى جدية السودانيين.

وأعرب عن تفاؤله بتطبيق الطرفين الهدنة لمدة سبع أيام، مشيرا إلى أنه سيتم تجديد الهدنة تلقائيا وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار .