شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة تستقبل أولى رحلات الحجاج من ماليزيا ضمن مبادرة "طريق مكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت طائرتان ماليزيتان تقلان حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وذلك ضمن مبادرة "طريق مكة".



وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد ـ إن موسم العمرة لم ينته بعد إلا وبدأنا في استقبال حجاج بيت الله الحرام حيث وصل اليوم نحو 560 حاجا ماليزيا، مشيرا الى أنه تم إنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من بلادهم من مطار كوالالمبور.



وأكد البيجاوي أن القيادة السياسية السعودية حريصة على حسن استقبال ضيوف الرحمن وتوفير كل ما يمكنهم من أداء النسك بسكينة وآمان.



وتهدف مبادرة "طريق مكة" إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، وفور وصول الحجاج يتم نقلهم مباشرة إلى حافلات لإيصالهم لمقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، ثم تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم لمساكنهم.