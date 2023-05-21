شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العربي لكفاءة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاحتفالية الحادية عشرة باليوم العربي لكفاءة الطاقة، اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك برعاية الأمين العام أحمد أبو الغيط، وتتضمن فعاليات اليوم العربي جلسة خاصة للاحتفال بمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول "أفضل حلول كفاءة الطاقة المتكاملة للإسهام في التعافي من الأزمات في المنطقة العربية"، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري العربي للكهرباء رقم 303 الصادر عن الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي عقد بالدوحة فى العام الماضى.

يمثل اليوم العربي لكفاءة الطاقة في دورته الحادية عشرة حدثًا عربيا رفيع المستوى ويهدف بالأساس إلى التعريف بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، إلى جانب بناء شراكات وجسور من التعاون في المنطقة العربية، مع استعراض لآخر التطورات على المستوى التقني والعلمي في مجال كفاءة الطاقة؛و يتوقع أن يشارك في فعالياته كبار المسؤولين من وزارات الكهرباء بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي كبرى الشركات العاملة المعنيين بالكهرباء والطاقة، وتُقام هذه الدورة تحت عنوان "طاقة أكفأ.. أزمات أقل" وتتضمن فعالياتها جلسة حوار رفيعة المستوى إلى جانب توزيع جائزة مسابقة "أفضل حلول كفاءة الطاقة المتكاملة للإسهام في التعافي من الأزمات في المنطقة العربية"

وفي هذا الصدد؛ أشار الأمين العام المساعد علي بن إبراهيم المالكي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إلى أهمية قيام الدول العربية بتنفيذ فعاليات وبرامج وأنشطة على المستوى القطري لتعزيز مفهوم كفاءة الطاقة على مستوى الفرد والمؤسسات والحكومات ونشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.