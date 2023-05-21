شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: الاستعمال المفرط للموبايل يؤثر بالسلب على دماغ الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال البروفيسور مارتن كورته إن استعمال الأطفال للهواتف الذكية بشكل مفرط له تأثير سلبي على نمو الدماغ لديهم، حيث إنه يؤدي إلى تباطؤ النمو اللغوي لديهم، وهذا يعني أن هؤلاء الأطفال يتكلمون ويفهمون عددًا أقل من الكلمات المختلفة.

وأضاف أستاذ علم الأعصاب الألماني أن استعمال الأطفال للهاتف الذكي بشكل مفرط يؤدي أيضًا إلى فرط النشاط لديهم وصعوبات التعامل مع الأقران.



ولتجنب هذه المشاكل الخطيرة، أوصى كورته الوالدين بوضع قواعد محددة لاستعمال الهاتف الذكي تتعلق بأوقات الاستعمال ومدتها على مدار اليوم، مع مراعاة شغل وقت الطفل بأنشطة مفيدة مثل ممارسة الرياضة والهوايات.

ومن ناحية أخرى، أشار البروفيسور الألماني إلى أن الاستعمال المفرط للهاتف الذكي له تأثير سلبي أيضًا على الكبار، حيث إنه يؤثر بالسلب على الذاكرة العاملة المعروفة أيضًا باسم الذاكرة قصيرة المدى، ومن ثم يعاني المرء من ضعف التركيز وتباطؤ رد الفعل.