شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفي هجوم القوات الأمنية على اللاجئين في مخيم شمالي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفت خلية الإعلام الأمني بالعراق ما تردد من خلال منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مزعومة عن إجراءات أو هجوم نفذته القوات الأمنية على اللاجئين في مخيم مخمور في محافظة نينوى شمالي البلاد.



وأوضحت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد - أن الإجراءات المتخذة من قبل القوات الأمنية العراقية كانت تهدف إلى تأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم من التصرفات غير القانونية الذي يقوم بها بعضهم والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد وتضر بعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي.



ولفتت إلى أن "هذا أمر مرفوض ولا توجد أي نوايا أو خطط أو أوامر تتعلق بتنفيذ إجراءات معينة داخل المخيم".



وأكدت الخلية أن "دستور العراق وإستراتيجية الحكومة الحالية وفق برنامجها الحكومي متوافق في إطار توفير الحماية الكاملة والدعم المطلوب إلى كل اللاجئين السلميين على الأراضي العراقية ولا تسمح الحكومة أن يكون العراق منطلقاً لعمليات الاعتداء على دول الجوار أو القيام بأعمال عدائية ضد أي دولة في العالم.



ووجهت خلية الإعلام الأمني الدعوة إلى المنظمات الحقوقية والجهات الدولية ذات العلاقة وإدارة المخيم للتعاون المطلق مع القوات الأمنية الساعية إلى ضبط الأمن ورفض التجاوز غير القانوني.