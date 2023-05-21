شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مخاطر نقص فيتامين D على مرضى السكري؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين في المجال الطبي والصحي في الإمارات أن نقص فيتامين D يلعب دورًا حاسمًا في تطور الاعتلال العصبي لدى مرضى السكري.

وبناءً على هذه الدراسة، يوصي الباحثون بأهمية ضمان أن مستويات فيتامين D لدى جميع مرضى السكري من النوع الثاني تكون ضمن المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن مثالي، وذلك لتقليل فرص تعرضهم للاعتلال العصبي.



وأشارت الدراسة التي شملت 600 مريض بالسكري من النوع الثاني إلى ارتفاع انتشار نقص فيتامين D بشكل ملحوظ بين الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري، حيث اكتشف أن 83% من المرضى يعانون من مستويات منخفضة أو غير كافية من الفيتامين حسب التوصيات الطبية العالمية.

وأوضحت الدراسة أن نقص فيتامين D يعتبر مشكلة صحية شائعة عالميًا، ناتجة بشكل رئيسي عن قلة التعرض لأشعة الشمس.

وأشارت الدراسة إلى أن اعتلال الأعصاب السكري يعد أحد المضاعفات الناتجة عن مشاكل الأوعية الدموية الدقيقة لمرضى السكري، ويمكن في كثير من الحالات الوقاية منه أو تباطؤ تقدمه من خلال ضبط مستوى السكر بانتظام واتباع نمط حياة صحي.