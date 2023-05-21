شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام مسئول إسرائيلي للأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لاقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد. وفق بيان للوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعديًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحمّل الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.