وزير الخارجية السورى يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسى بدمشق

القاهرة - سامية سيد -

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، نسخة من أوراق اعتماد السفير محمد المهذبي، سفيراً مفوضاً فوق العادة للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.

نقلت ذلك وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، وفقا لبيان وزارة الخارجية السورية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلّم يوم 27 أبريل الماضي أوراق اعتماد محمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى سوريا لينهي بذلك سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية والتي امتدت لأكثر من 11 عاما.