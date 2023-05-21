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سفير الاتحاد الأوروبى: مشاركة المرأة فى الانتخابات شرط لنجاح التغيير الحقيقى فى ليبيا

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القاهرة - سامية سيد -  قال سفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا ساباديل جوزيه، إن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات ليس مسألة عدالة فقط، لكنه شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا .

وأوضح في تغريدة له عبر تويتر اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" أن مشاركة المرأة في الانتخابات ترتبط بالنجاح الحقيقي للتغيير في ليبيا ،معربا عن سعادته للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة - آليات وحلول" الذي بدأ اليوم الاحد بالعاصمة طرابلس تحت أشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات ، والشبكة العربية للمرأة والانتخابات، والاتحاد النسائى الليبى العام .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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