شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص فى انفجار لغم تقليدى الصنع بجبل الكميم بولاية الكاف التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفجر لغم تقليدي الصنع، بمنطقة الكدية الحمراء بجبل الكميم بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف التونسية، اليوم /الأحد/، وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى أن الانفجار أسفر عن إصابة مواطن عمره حوالى 60 سنة من أبناء المنطقة، أثناء جمعه لمخاريط الصنوبر الحلبى، مشيرا إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقى الإسعافات.



وأشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالكاف أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمباشرة التحقيق تحت عنوان "الانتماء إلى تنظيم إرهابى وتكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد وزرع آلة انفجارية".

يذكر أن منطقة "الكدية الحمراء" مكان الانفجار سبق وأن شهدت خلال عام 2018 انفجارين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز