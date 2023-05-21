شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة دعم الأمم المتحدة لحكومة بلاده فى تطبيق برنامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية فى تطبيق برنامجها استجابة لتطلعات الشعب العراقى إلى حياة حرة كريمة، مشيرا إلى أن الجهود التى تبذلها الحكومة لمعالجة العديد من الملفات ترتبط بتحسين ظروف المواطنين وأوضاعهم المعيشية والخدمية.

وذكر بيان للرئاسة العراقية - اليوم /الأحد/ أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس رشيد بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت، حيث استمع الرئيس العراقى إلى شرح قدمته بلاسخارت حول إحاطتها الأخيرة بخصوص الوضع العام فى العراق والتى عرضتها على مجلس الأمن الدولي، كما ناقشا دور بعثة الأمم المتحدة فى العراق وأهمية العمل والتنسيق لتذليل المعوقات أمام عدد من القضايا سيما قضية النازحين ومكافحة التغييرات المناخية والبيئية وشح المياه.



وأشار الرئيس العراقى إلى أنه جار العمل على إنشاء مجلس أعلى للمياه من أجل حفظ أمن المياه المتعلق بالمناخ وبالتفاهمات مع دول الجوار، والحصول على كمية عادلة وضرورية من المياه، إضافة إلى تحسين إدارة المياه وإزالة التجاوزات.



من جانبها، أكدت بلاسخارت دعم الأمم المتحدة لكل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار الأمنى والاقتصادى فى العراق وضمان سلامة مواطنيه وتوفير احتياجاتهم الخدمية والإنسانية، معبرة عن سعادتها بتطور ورسوخ الوضع الأمنى فى العاصمة بغداد والمدن الأخرى وهو ما أكدت عليه فى إحاطتها.



وفى السياق ذاته، أكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة العمل على إعطاء صورة واقعية عن الاستقرار والتطورات الإيجابية فى البلاد إلى دول العالم، مشيرا إلى استتباب الوضع الأمنى فى المدن العراقية بعد القضاء على العصابات الإرهابية.



وذكر بيان للرئاسة العراقية أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقى بقائد بعثة حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى العراق جيوفانى ايانوتشى بمناسبة انتهاء مهام عمله، وكان برفقته القائد الجديد لبعثة الناتو فى العراق خوسيه أنتوني، حيث ثمن الرئيس رشيد جهود بعثة حلف الناتو فى تدريب وتطوير قدرات قوات الأمن العراقية، مؤكدا حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع الحفاظ على استقلالنا فى اتخاذ القرارات، لافتا إلى التحديات التى تواجه العراق لاسيما فى مجال شُح المياه، معربا عن أمله فى التوصل إلى تفاهمات عن حصة بلاده من المياه.



من جانبهما، أكد قائدا بعثة الناتو التزام الحلف بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه، مشيدين باستقرار الأوضاع فى العراق خلال السنوات الأخيرة.