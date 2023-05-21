شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تبدأ استقبال أول أفواج ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مجموعة الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ، حيث وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة أول أفواج ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام قادمة من مدينة لكناو بالهند وعلى متنها 298 حاجا، كما وصلت أولى رحلات طيران أديل قادمة من مدينة كلكتا بالهند وعلى متنها 326 حاجًا.

واستقبل مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، ضيوف الرحمن على أولى رحلات الحج، حيث نوّه بأن جميع الخدمات النوعية فى جميع مواقع الخدمة التى يتم تقديمها لضيوف الرحمن تتواكب مع توجيهات القيادة بتوفير كل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل طمأنينة، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن إلى أن أهمية دور مجموعة الخطوط السعودية لتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" فى قطاع الحج والعمرة، حيث تم وضع فى عين الاعتبار تطوير تجربة السفر وتعزيزها بأحدث التقنيات والربط الرقمى التكاملى مع مختلف الجهات، علاوةً على أن كلاً من "السعودية" و"طيران أديل" ستستقبل المزيد من الطائرات الجديدة قريبا بما يمكّنها من زيادة السعة المقعدية والوصول إلى وجهات جديدة.



يشار إلى أن خطة "السعودية" لموسم الحج تتضمن تخصيص أكثر من مليون و200 ألف مقعد لنقل ضيوف الرحمن من 114 وجهة تمثل المجدولة والموسمية، فيما سيتم استقبال ضيوف الرحمن عبر 6 محطات تشمل جدة، والمدينة المنورة، والرياض، والدمام، والطائف، وينبع، فى الوقت الذى ستوفر خدمات جوية نوعية بأجواء إيمانية بدءاً من الإعلان عن الميقات ومواقيت الصلوات، وكذلك عبر شاشات الطائرات والتى ستعرض المواد الدينية بمعدل 724 ساعة بـ 14 لغة متنوعة.