شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات الحجاج من بنجلاديش إلى السعودية ضمن مبادرة "طريق مكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" فى بنجلاديش، اليوم الأحد، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة قادمة من صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولى في العاصمة دكا.

وأشارت وكالة أنباء السعودية (واس) إلى أن مبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، فى حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.



وفي السياق ذاته، استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم، رحلة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من أفغانستان، وتم إنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.



وأعلنت "الجوازات" جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023م عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية، مؤكدة تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.