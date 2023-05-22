شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسى اليمنى يدعو إلى العمل على استعادة مؤسسات الدولة وعدم استنزاف قدرات اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رشاد محمد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وإنهاء إنقلاب جماعة الحوثى المدعومة من النظام الإيرانى، سيظل هدفاً جامعاً للشعب اليمنى، وقيادته، وقواته المسلحة والأمن، ومقاومته الشعبية، وتحالفه الجمهورى العريض.

وأكد العليمى - في خطابه بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - أهمية المضى قدماً في توحيد الداخل والخارج ضد إنقلاب وإرهاب جماعة الحوثى، مع استمرار التعاطى الجاد مع جهود السلام، جنباً الى جنب مع خيار الردع لاي تهديد عدائى. وأشار إلى أن "الدولة الاتحادية، التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هي ارضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة، التى قدمت بموجبها الاطراف الاعتذار، و الاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره، داعيا اليمنيين لعدم استنزاف قدراتهم في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية.

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