شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة من مدينة نابلس هذه الليلة، وذكر "معا" بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الشرقية من نابلس وأن اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال تزامناً مع اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.