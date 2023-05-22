شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعد مخططا للوقاية من أخطار الزلازل ومراجعة لمنظومة مواجهة المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، إبراهيم مراد، أنه جار إعداد مخطط عام للوقاية من أخطار الزلازل في الجزائر، والذي يحدد تصنيف مجموع المناطق المعرضة لها حسب أهميتها، وكذلك مراجعة تشريعية شاملة للمنظومة الجزائرية الخاصة بمواجهة المخاطر الكبرى.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، بمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بمناسبة الذكرى الـ20 لزلزال منطقة "بومرداس" بشمالي الجزائر .

وأوضح مراد أن زلزال بومرداس الذي وقع يوم 21 مايو 2003 بشدة 6,8 درجة على سلم ريختر يعد أحد الكوارث الكبرى التي شهدتها الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الكارثة كانت "منعطفا مهما" في إعادة النظر في منظومة بلاده للمخاطر الكبرى والتفكير في مجابهة فعالة للمخاطر الزلزالية.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن أجهزة وزارته تعمل كذلك على تأسيس برنامج للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خاص بإدارة أخطار الزلازل على مستوى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.