شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: أحداث مخيم بلاطة استمرار للحرب الشاملة على الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ما حدث فى مخيم "بلاطة" شرق نابلس بشمال الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، مجزرة حقيقية، وهي استمرار للحرب الشاملة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى.

وأضاف أبو ردينة - فى تصريح صحفي - أن ما تتعرض له مدينة (نابلس) وقراها ومخيماتها من عدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، هي جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لها فورا، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير المستمر، الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأشار إلى أن صمت الإدارة الأمريكية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه، وطالبها بالتدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار.

وحيا الناطق الرسمي باسم الرئاسة، صمود أبناء الشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة (نابلس) وقراها ومخيماتها، والتي قدمت 39 شهيدا منذ بداية العام الحالي، ومئات الجرحى.