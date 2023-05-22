شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى واعتقال 3 آخرين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مدينة جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى، واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، عدة أحياء من مدينة جنين شمالى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من المدينة، ونشرت قناصاتها على أسطح بعض البنايات في حيي المراح وخلة الصوحة، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت كلابها البوليسية صوب والد أسير؛ ما أدى لإصابته بجروح وتم نقله إلى المستشفى.. مشيرة إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من المدينة؛ أسفرت عن إصابة شاب بجروح في وجهه بفعل شظايا رصاص الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين عن تأجيل دوام المدارس في المدينة ومخيمها إلى الساعة التاسعة صباحا؛ حفاظا على سلامة الطلبة.