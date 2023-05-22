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"واس": وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من باكستان

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القاهرة - سامية سيد - وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الاثنين، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بمنطقة المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة فى مطار إسلام آباد الدولى.

وأفادت وكالة ألأنباء ، بأن مبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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