شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقاد الحاخام المتطرف يهودا جليك اقتحاما لمجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، فيما تولى هو تقديم شروحات حول "الهيكالال" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفى الساحات.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية وضيقت على الداخلين للمسجد، لتأمين اقتحامات المستوطنين.