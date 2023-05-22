شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إحباط محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السلطات السعودية، إحباط محاولتى تهريب 293 ألفا و402 حبة كبتاجون، ونحو 77 كيلوجراما من الحشيش، عُثر عليها مُخبأة فى شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر منفذى الوديعة والحديثة.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الوديعة والحديثة - وفقا لبيان أودرته قناة (السعودية الإخبارية) اليوم الاثنين، أن جمرك الوديعة تمكن من إحباط تهريب 110 آلاف و200 حبة كبتاجون و76 ألفا و900 كيلو جرام من الحشيش، على إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، فيما تمكن جمرك الحديثة من إحباط تهريب 183 ألفا و202 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ. وأشار البيان إلى أنه تم ضبط مستقبلى المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 6 أشخاص.

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