شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى يبحث مع المنسقة الأممية التطورات الراهنة بلبنان ونتائج القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونتسكا، التطورات الراهنة فى لبنان، ونتائج القمة العربية فيما يتعلق بالوضع اللبنانى.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الاثنين، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وتناول الجانبان ما جاء في القمة العربية بالسعودية من تشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان، وإجراء الإصلاحات المطلوبة.

وتطرق رئيس الحكومة إلى الأوضاع في الجنوب، مشددا على التعاون القائم بين الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ضمن منطقة عمليات الأمم المتحدة، والتزام لبنان بالقرار الدولي رقم 1701.

وطلب ميقاتي أن يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.