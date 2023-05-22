شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الايرانية تعين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "تعين علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية"، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

وكانت السعودية وإيران اتفقتا في 10 مارس الماضي في بكين على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.