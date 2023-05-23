شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الكتائب يتقدم باقتراح قانون لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل باقتراح قانون يرمي إلى جعل ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي ونوابه قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، تطبيقا لمبدأ المداورة ولمنع التسلّط في إدارة المصرف المركزي .



وأكد حزب الكتائب في بيان له اليوم ان المقترح الجديد يأتي نظرا لاستمرار حاكم المصرف المركزي في منصبه لمدة 27 عاماً بلا انقطاع، بفعل تجديد ولايته لمرّات عدّة، معتبرا أن هذا الأمر أدى إلى اعتماد سياسات كارثية نتج عنها انهيار البلد – على حد تعبيره .



وأوضح أن تطبيق مبدأ المداورة أساسي لإرساء التوازن مع استقلالية عمل المصرف المركزي ومع الحصانة الممنوحة للحاكم ولمنع التسلّط في إدارته، معتبرا أن تقييد ولاية الحاكم بمدتين فقط يسمح بتقييم وتصحيح السياسات النقدية والمالية الخاطئة عند الاقتضاء.