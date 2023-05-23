شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية إماراتية لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث الأردن والإمارات سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين .



جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والفنون الإماراتية، الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، مع قياديات أردنيات يمثلن مختلف القطاعات تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في القطاعات ذات البعد الثقافي، وسبل تمكين المرأة من أداء دورها الفاعل .



و ناقشت آل نهيان مع السيدات الأردنيات ، الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة العربية التي تسجل إنجازات حقيقية وداعمة، سيما في قطاعات الاقتصاد والثقافة والسياحة .



وشددت على أهمية تفعيل وتطوير آليات التعاون القائمة خاصة في القطاعات التي لها علاقة بريادة المرأة، لتفعيل دورها واستثمار ما تتميز به من ممكنات، مشيدة بما وصلت إليه المرأة في الإمارات والأردن .



وأكدت مجموعة من السيدات الأردنيات أهمية تأسيس تعاون قائم على الاستفادة من التجارب والخبرات في تعزيز الأعمال وتطويرها .



وأعربن عن شكرهن على هذه الدعوة التي تعكس مدى عمق علاقات الأخوة التي تربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية البناء على هذا الاجتماع لتفعيل التواصل في شتى المجالات.