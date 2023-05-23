شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقتحم بلدة نعلين غربى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي الاثنين بلدة نعلين غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لهدم منزل معتز خواجا.

وكانت تل أبيب قد اتخذت قرارا في أبريل الماضي يقضي بهدم منزل الخواجا الذي نفذ عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في تل أبيب في مارس الماضي وقتل فيها مستوطنا.

وتنتهج إسرائيل سياسة هدم بيوت الفلسطينيين كنوع من العقاب الجماعي في محاولة منها للتأثير على المقاومة.