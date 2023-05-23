شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حزبا سياسيا تضمن مقاعد داخل البرلمان الموريتاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات دخول 15 حزبا سياسيا للبرلمان الجديد، يتصدرها حزب الإنصاف الحاكم بثمانين مقعدا.

وتشارك المعارضة الموريتانية في البرلمان، ويتصدرها حزب "تواصل" بتسع مقاعد وفاز حزب "الجبهة الجمهورية" بستة مقاعد وحزب "الصواب القومي" بخمسة مقاعد وحزب "التحالف من أجل العدالة الديمقراطية" بأربعة مقاعد.

وحصدت أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث فاز "الاتحاد من أجل الديمقراطية" و"التقدم" بزعامة وزيرة الخارجية الموريتانية السابقة نهى بنت مكناس بستة مقاعد، وفاز حزب "الإصلاح القويم العروبي" بستة مقاعد.

كما حصل كل من حزب "الكرامة القومي العروبي" بزعامة الدكتور ولد حجبو وحزب "نداء الوطن" على أربعة مقاعد.. فيما فاز كل من حزب "حوار" وحزب "حاتم" على ثلاثة مقاعد.

وفاز بمقعد واحد كل من أحزاب "الاتحاد من أجل التخطيط للبناء" وحزب "الفضيلة" وحزب "الكتل الديمقراطية".

وصوت الموريتانيون في الثالث عشر من مايو الجاري على انتخاب برلمان مؤلف من 176 نائبا و237 مجلسا بلديا من 4500 مستشار و13 مجلسا إقليميا.