شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التمرين الأمنى المشترك بين حرسى الملكى السعودى والبحرينى بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فعاليات التمرين الأمنى المشترك بين الحرس الملكى السعودى والحرس الملكى البحرينى "حارس" فى مدينة تدريب الحرس الملكى بالرياض، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المستمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن التمرين يهدف إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية والأمنية بين البلدين، ورفع كفاءة المشاركين فى مهام أمن وحماية الشخصيات والأسلحة والرماية والعمليات الخاصة.

يذكر أن التمرين المشترك (حارس) هو الأول من نوعه بين القطاعين، ويأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي تعد أنموذجًا، وتعكس واقعًا لوحدة المصير المشترك.