شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بصفوف الإرهابيين فى عملية عسكرية للجيش الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الصومالى بالتعاون مع الشركاء الدوليين عملية عسكرية فى مدينة جيلب بمحافظة جوبا السفلى.

وأسفرت العملية العسكرية - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر مليشيات الخوارج، وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.

ويواصل الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياته العسكرية الرامية لتصفية فلول مليشيات الخوارج.. حيث أسفرت عن تحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في مختلف محافظات البلاد.