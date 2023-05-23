شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأولى في المنطقة.. أبوظبي تستعد لافتتاح سي وورلد جزيرة ياس (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

ينتظر سكان الإمارات افتتاح "سي وورلد جزيرة ياس - أبوظبي"، المدينة الترفيهية الأولى للأحياء البحرية في الشرق الأوسط.

ودشن ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، يوم السبت المدينة الترفيهية الجديدة.

لتفتح المدينة أبوابها أمام الزوار، بدايةً من يوم غد الثلاثاء، لستستقبل الزوار يوميًا من الـ 10:00 صباحًا إلى الـ 6:00 مساءً، مع تمديد ساعات العمل في عطلة نهاية الأسبوع، والعطل الرسمية، وستكون أسعار الدخول، 375 درهمًا للكبار، و290 درهمًا للصغار، مع مجانية دخول للأطفال دون 3 أعوام.



وأنشئت المدينة على 183 ألف متر مربع، على 5 طوابق، وتضم 8 "عوالم".

8 عوالم

وتشمل المدينة عالم "محيط أبوظبي" للتعرف على القشريات، وأسماك القرش، والتعرف عن كثب على الحياة البحرية المحلية، وعالم "المحيط يجمعنا"، الذي يعرض "محيط واحد مذهل" بتقنيات متعددة الوسائط، عبن المحيطات المختلفة على الأرض.

وتضم المدينة عالم "المنطقة الصخرية" الكهف المستوحى من شمال غرب المحيط الهادي في الولايات المتحدة، الذي يحتضن الفقمات وأسود البحر، وعالم المحيط الاستوائي الذي يضم الدلافين، وطيور الفلامينغو، والأسماك الاستوائية، إلى جانب أفعوانية "مانتا" الت يتوقع أن تسجل أرقامًا قياسية بأعلى تحليق في الهواء في المنطقة، بالإضافة إلى أول تجربة انقلاب دون جاذبية في العالم، وأول سقوط مزدوج في العالم.

أما عالم محيط الكائنات الصغيرة، فصمم للأطفال، للتعرف على الدور الحيوي لبعض أصغر الكائنات في المحيط، مثل العوالق.

، أما عالم "المحيط اللانهائي" فيضم أكبر أكواريوم للحياة البحرية في العالم، ويحتتضن أكثر من 68 ألف حيوان بحري.