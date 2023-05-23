شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. سلطان النيادي يستقبل "علي" و"ريانة" على محطة الفضاء الدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دخل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية.

واستقبل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي زميليه السعوديين علي القرني وريانة برناوي عقب انتهاء التحام مركبتهما بالمحطة الدولية ودخولهما فيها.

والتحق رائدا الفضاء السعوديان بالمحطة، بعد نجاح انطلاق مركبتهما على متن صاروخ "فالكون 9" من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان رائد الفضاء الإماراتي قد أعرب عن حماسه وترقبه الشديد للحظة التاريخية لوصول الرائدين السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تشهد ولأول مرة اجتماع 3 عرب في الفضاء.

ونشر سلطان النيادي عبر حسابه على "تويتر" صورة للمملكة العربية السعودية من الفضاء، وعلق قائلًا: "على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية".

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي المتواجد حاليًا داخل المحطة الدولية: "أترقب انطلاق الرحلة، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء.. وأتمنى للزميلَين كل التوفيق.. وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية".



كانت عملية التحام المركبة بالمحطة الدولية بدأت قبل ساعات، وقالت رائدة الفضاء ريانة برناوي في أول فيديو لها من داخل صاروخ "فالكون 9": "السلام عليكم من الفضاء.. وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية، وأوجه الشكر للقيادة وصاحب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه لهذه المهمة.. شكرًا للهيئة السعودية للفضاء.. وشكرًا لعائلتي الجميلة وأصحابي.. نحن الآن وصلنا عنان السماء، وكل ما نريده هو العمل على أحلامنا".

فيما قال رائد الفضاء علي القرني: "اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها، استمتعنا بلحظات الانطلاق، شكرًا لكل من دعمنا وساعدنا، شكرًا لخادم الحرمين الشريفين، وشكرًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا الدعم والتمكين والثقة فينا كشباب طموحين بأن نحقق المستحيل بإذن الله.. أهلي، أنا في الفضاء، الحلم تحقق".



تأتي هذه الرحلة ضمن برنامج المملكة العربية السعودية لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر/أيلول 2022، ويشمل إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى.

ويتضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهمات لخدمة البشرية.

ويهدف رواد الفضاء إلى العديد من التجارب والدراسات، منها: دراسة تغييرات المؤشرات الحيوية في الدم والتي تبين أنسجة الدماغ الوظيفية في مهمات الفضاء قصيرة المدى، لتحديد مدى أمان هذه الرحلات للدماغ، وقياس تأثير رحلات الفضاء قصيرة المدى على طول التيلومير، وتجربة قياس الحدقة لقياس الضغط داخل الجمجمة عن طريق استخدام جهاز أوتوماتيكي لقياس الحدقة في مهمة الفضاء قصيرة المدى لقياس أي تغييرات في الضغط داخل الجمجمة، وعمل تجارب ودراسات عديدة.