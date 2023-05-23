شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كم عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم في اليوم ؟ باحثون يوضحون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتوي الشاي على عناصر معدنية مختلفة ومضادات للأكسدة وفيتامينات وجميع هذه المواد ضرورية ومفيدة لجسم الإنسان.

وكشف الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو: إن تناول كمية معتدلة من الشاي في اليوم مفيد، لأنه يحتوي على مادة التانين المضادة للأكسدة. ولكن عند الإفراط في تناول الشاي فإن هذه المادة تبدأ تعيق امتصاص الحديد من الطعام. لذلك لكي يحصل الجسم على الفائدة من تناول الشاي، يجب تناول 3-4 أكواب منه في اليوم، وعدم تناوله بدلا من الماء".

الأرق

وأوضح أن الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يؤدي إلى الأرق وزيادة الإثارة لأنه يحتوي على الكافيين. بالإضافة إلى ذلك له خصائص مدرة للبول.

وقال: "تحتوي أوراق الشاي على عناصر معدنية مختلفة، ومضادات للأكسدة وفيتامينات. وجميع هذه المواد ضرورية ومفيدة لجسم الإنسان. فمثلا تساعد مادة البوليفينول في منع تطور تصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم". ولكن تناول الشاي ليس وسيلة للوقاية من الأمراض، وفقا لروسيا اليوم.

كيفية إعداد الشاي

وأشار الأخصائي، إلى أن الشاي يجب تخميره بصورة صحيحه لكي نحصل منه على الفائدة المطلوبة. فلتخمير الشاي الأسود يجب استخدام ماء بدرجة حرارة 100 درجة مئوية، أما الشاي الأخضر فيجب أن تكون درجة حرارة الماء 60-80 درجة مئوية. ويجب تناول الشاي فور تخمره، لأنه بعد مضي بعض الوقت يفقد جميع خصائصه المفيدة.

وأضاف: "يمكن إعادة تخمير الشاي، حيث يمكن تخمير أوراق الشاي الأسود مرتين أما الشاي الأخضر فيمكن تخميره 3-4 مرات دون الاضرار بالصحة. أما أكياس الشاي فلا ينصح بتخميرها أكثر من مرة واحدة".

بما ان تناول السكر بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض كالإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وتسوس الأسنان وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة وما إلى ذلك، لكن ماذا يحدث للجسم في حال قطع تناول السكر تمامًا؟.

يشترط هذا النظام الغذائي التوقف عن استهلاك السكر الطبيعي والصناعي نهائيًا لمدة 3 أيام، ومن اليوم الرابع حتى السابع، يمكن تناول ثمرة فاكهة واحدة في المساء.

قواعد النظام الغذائي الخالي من السكر

- تجنب الحلويات والفواكه.

- الابتعاد عن المشروبات السكرية، مثل العصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي والقهوة، دون سكر.

- تناول الطعام دون مقبلات، مثل الكاتشب والمايونيز.

- تناول اللحوم والأسماك والبيض.

- تناول وجبة إفطار واحدة تحتوي على الكربوهيدرات من الحبوب غير المحلاة.

- عند إدخال الفاكهة، يجب اختبار الأنواع قليلة السكر، مع ضرورة أن تكون الثمرة صغيرة الحجم.

فوائد النظام الغذائي الخالي من السكر

عند اتباع نظام غذائي دون سكر لمدة أسبوع، يصبح الشخص أقل عرضة لـ:

- زيادة الوزن

- حب الشباب.

- تقلب المزاج.

- السرطان.

- السكري من النوع الثاني.

- أمراض القلب.

- تسوس الأسنان.

- ضعف الذاكرة.

- التعب.

الآثار الجانبية للنظام غذائي خالي من السكر

رغم تعدد المشكلات الصحية التي يحمي منها الرجيم الخالي من السكر، قد يسبب لبعض متبعيه عددا من الآثار الجانبية، سرعان ما تختفي في غضون مدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام عند اعتياد الجسم عليه، وتشمل:

- الصداع.

- الشعور بالتعب والإعياء.

- الكسل.

- تقلب المزاج.