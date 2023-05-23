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غدا.. منظمة التعاون الإسلامى تعقد اجتماعا طارئا بشأن الاعتداءات على المسجد الأقصى

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القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، يوم غدٍ الأربعاء، فى مقرها بجدة، وبدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.

ويخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - حسبما ذكرت المنظمة في بيان أوردته وكالة الأنباء "واس" الاجتماع ليطلعه على التطورات الخطرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس الشريف بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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